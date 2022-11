Ali Koç: Kulübümüzü sıkı sıkı sahiplenmemiz gerekiyor

1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılını özel bir gece ile kutladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek gecede, Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne aldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel yaptı. 30'uncu yıl kapsamında gerçekleşen özel konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile mor ve ötesi ilk kez birbirlerinin sahnesine konuk olarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

RIFAT PERAHYA: STADIMIZIN ADININ CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA ATATÜRK STADYUMU OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, yaptığı açıklamada, "30'uncu yılımızı sadece dernek üyelerimizle değil, Fenerbahçe camiası ve hatta farklı renklere gönül veren bir toplulukla kutlamanın çok daha anlamlı olacağını düşündük. Farklılıklarımız aslında bizim zenginliklerimiz. Spor ve müziğin ortak noktaları birleştirici olmaları. Bu nedenle müziğin değişik alanlarında ülkemizin değerli sanatçılarını bir araya getirdik. Umarım bu gece olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da birlik olarak, coşkuyla, huzurla kutlarız" dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak önemli bir karar aldıklarını dile getiren Perahya, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında Fenerbahçe'mize çok yakışacağına inandığımız bu kararı, bu büyük kalabalığın önünde büyük bir heyecanla paylaşmak istiyorum. 1907 yılından beri evimiz olan, Kadıköy'de Papazın çayırı olarak başlayıp atmosferiyle 115 senedir Fenerbahçe'mize güç verip rakiplerimizi hayran bırakan stadımızın adının Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız ve Yönetim Kurulu'ndan talep ediyoruz. Bu ismin Fenerbahçe'mize çok yakışacağına inanıyoruz" diye konuştu.

ALİ KOÇ: BU GECENİN TÜM GELİRLERİNİN TEKERLEKLİ SANDALYE TAKIMIMIZA AYRILACAĞINI DUYDUM, 30. YILINDA DA DERNEĞİMİZE BU YAKIŞIRDI

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30'uncu yılını kutlayarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Dernek nasıl kuruldu? Hüseyin Çakıroğlu. Lakabı Doktor Hüseyin. Bordeaux zaferinin kahramanı. 2'nci Lig'deyken Gaziantepspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hüseyin Çakıroğlu amansız bir hastalığa yakalandı. Bir Zonguldakspor maçı öncesi idmanda topa kafa vururken bayılıyor, hastaneye götürülüyor ve kanser olduğu öğreniliyor. Hüseyin'in bacağında bir ben vardı. Sezon öncesi kampta masörün eline geliyor, 'Buna baktır' diyor. Doktora gidiyor, ben alınıyor, biyopsiye gidiyor fakat Hüseyin ve doktor takip etmiyor. Bu hastalık sebebiyle kendisini 1987 yılında kaybediyoruz. Ondan önce Hüseyin Houston, Texas'a gidiyor. Ben de orada okuyorum. Haber alıyorum ve karşılıyorum. Aşağı yukarı 2 ay boyunca beraber olduk. Tedavileri sonuç vermedi. Ağustos ayında Türkiye'ye döndüğünde incecik olmuştu ve kendisini kaybettik. Ruşen Çetin, Kayhan Kıraç, Melih Esen Cengiz, biz dört kişi bir araya geldik. Bahsettiğim yıl 1988. Orada İsmail Kartal ve Şenol Çorlu ile tanıştık. Hüseyin'in üzerinden Fenerbahçe'ye yaşayan bir şey yaparız diye uğraştık. İnsanlara gittik, başta bizi ciddiye almadılar. Kapı kapı dolaştık, aradan 4-5 sene geçince 1992 yılındaki o meşhur toplantıyı ağabeyim Mustafa Koç'un liderliğinde gerçekleştirdik. Bu derneğin kuruluşunda bu 4 kişi arasından bir kişiyi işaret etmek istersek o da Melih Esen Cengiz'dir. Var gücüyle bu projenin gerçekleşmesine vesile oldu. Sonra Fenerbahçe'yi hizmetten hiç şaşmadan her gün üstüne koya koya Kulübümüze katma değer yaratan projeler hayata geçirmiş, örnek olmuş, maddi-manevi ihtiyaç olan her alanda sorumluluk almayı resmen vazife bilmiş bir topluluktan bahsediyoruz. Kuruluşunda yer aldım, 13 yıl başkanlığını yaptım ve bu hikayenin bir parçası olmaktan son derece gururluyum. Aziz Başkanın liderliğinde çalkantılı bir ekonomik dönemde kimsenin cesaret edemeyeceği bir projeyle Fenerbahçe Spor Kulübü bir yola çıktı. Çok az kulübe nasip oldu, kurulduğundan beri aynı sahada. 115 yıldır. Stadımız tribün tribün yapıldı ve bu stat Türkiye'ye örnek oldu. Şimdi her yerde stat var ama bu stat tüm bu statlara ilham oldu. Ve mabedimizin Fenerium tarafının yapılması 1907 Derneğinin aldığı sorumlulukla 10-12 milyon dolarlık kombine satışıyla, faizlerin 60-70 olduğu dönemde 4 kişilik aile 5 yıllık kredi çekerek kombineler aldılar. Bu stat aslında Türkiye'de yegane o takımın taraftarlarının emeğiyle, teriyle yapılmış stattır. Ve 1907 Derneği burada müthiş bir rol aldı. O zaman pek ciddiye alınmamıştık ama müthiş iş çıkardı. Dolayısıyla 1907 Tribününü o gün bugündür yönetiyorlar. Her sene sağ olsunlar 5-6 milyon Euro 1907 sayesinde gelir sağlıyoruz. Spor kulübü mağazacılığı Fenerium'un ilk tohumlarını 1907 attı. 100. yılımız için yine Melih Esen Cengiz'in liderliğinde 50 bine yakın fotoğraf, tablo ve belgeyle 2 yılı aşan çalışma sonucunda eşi benzeri olmaya Asr-ı Fener'i yaptılar. Gelir yaratan projeler getirdiler, gerçekleştirdiler. 10 Kasım 30 kişiyle başladı 2004 yılında. 19 sene sonra 5 bin genç Fenerbahçeli ile her sene gitmeye devam ediliyor. 3 Temmuz sürecinde Adalete Fener Yak. 600 bin imza topladık. Espor. Her şeyiyle kurdular, Kulübümüze devrettiler. Hala hem yönetiyorlar hem de bütün mali ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Keza seçim zamanında bir hayalim vardı. Engelli sayısı yüksek olan bu ülkede Fenerbahçe'nin de faaliyet göstermesi gerekiyordu. 1907 Derneği bunu da üstlendi. Tekerlekli Basketbol Takımımızı kurdular, yönettiler, fonladılar, bize devrettiler ve hala yönetmeye devam ediyorlar. Ve bu gecenin tüm gelirlerinin Tekerlekli Sandalye Takımımıza ayrılacağını duydum, 30. yılında da derneğimize bu yakışırdı" dedi.

"ÜLKE VE DÜNYA ÇAPINA YAYILAN DERNEKLER FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ GÜÇLERİNDEN BİRİ"

Ülke ve dünya çapına yayılan derneklerin Fenerbahçe'nin en önemli güçlerinden biri olduğunu kaydeden Ali Koç, "Bu bilinçle yeni bir atılım yaptık ve daha kenetlenmiş, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çok fazla katma değer yaratacak bir yapıya bürünmek üzereyiz. İnşallah bunların da meyvesini alırız. İnşallah hem kulübümüze hem de birbirlerine daha güçlü bağlarla bağlı, iletişimi daha güçlü, daha kenetlenmiş, Fenerbahçe markasının yansıması olan bir yapıya bürüneceğiz. Bu sezon her konuda, her başlıkta omuz omuza olmamız önemli. Her konuda omuz omuza olmak durumundayız. Fenerbahçe bugüne kadar ne kazandıysa hep zorluklar, topyekûn karşısında mücadele edenlere karşı kazandı. Hiçbir şey altın tepside Fenerbahçe'ye sunulmadı. Görüyorsunuz güzel başladık. Adalet isteyenler Fenerbahçe'ye adaletsizlik istediler. Bir nebze de başarılı oldular bu çıkışlarında. Bunlara izin vermeyelim" diye konuştu.

"HER KONUDA ÇOK UYANIK, ÇOK PROAKTİF, KENETLENMİŞ OLMAMIZ VE KULÜBÜMÜZÜ SIKI SIKI SAHİPLENMEMİZ GEREKİYOR"

Ali Koç, "Bu sezon, sokaktaki taraftarımızdan esnafımıza, 7'den 70'e Anadolu'daki dernek üyemizden dünyanın bir diğer ucundaki Fenerbahçeliye hepimizin aynı bilinç ve sorumlulukla, her konuda çok uyanık, çok proaktif, kenetlenmiş olmamız ve Kulübümüzü sıkı sıkı sahiplenmemiz gerekiyor. Bu mücadelede camiamızın kenetlenmiş olması hedeflediğimiz başarılara ulaşmamızdaki en önemli etkendir. Fenerbahçe elde ettiği her başarıyı, her şeyi, her şampiyonluğu... Her başarı şampiyonluk değil. 3 Temmuz'dan alnımızın akıyla çıkmamız da bir başarıdır. Formamızı taşıyan sporcularımıza bu sezon hayatınızda vermediğiniz kadar destek vermenizi sizden önemle rica ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe'nin çatısı altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kulübe gönül vermek gurur vesilesidir. Bu özel ve güzel ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda önemli vazifeler yerine getirmiş, şehitler, gaziler vermiş, işgal kuvvetleriyle yaptığı maçlarda kazandığı zaferlerle Anadolu'ya moral olmuş ve neticesinde Ulu Önder Atatürk'ün takdirine mazhar olmuş Kulübümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak şampiyonluk en çok bize yakışacaktır. Yolumuz açık, şansımız bol, Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"MEVZUATA GÖRE STAT İSMİ YÖNETİM KURULUNUN BİR KARAR ALMASIYLA DEĞİŞİR"

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın stat ismi değişimi ile ilgili önerisi hakkında ise "1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılında başkanı vesilesiyle önemli bir noktaya değindi. Bu konu aslında birkaç yıldır Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme getirilir. Takibinde bununla ilgili Kongre Üyelerimizden mektuplar da almaya başladık. Stat ismi nasıl değişir? Mevzuata göre stat ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Bunun bir camia arzusu olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Bu arzu ve isteği Saracoğlu ve Ülker aileleriyle de görüşüp 100. yılımız tamamlanmadan, 29 Ekim 2023 yılında gerçekleştirebilmek için değerlendireceğiz. Bu akşam itibarıyla 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim" şeklinde konuştu.

Konserin sonunda günün anısına 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından sahne alan ünlü isimlere forma hediye edildi.