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Spor

Ali Koç operasyonu başlattı! Zaha'yı unutturacak transfer

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olması Fenerbahçe taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sarı lacivertli yönetim, Zaha'yı unutturacak bir yıldızı kadroya katıp camiada yeni bir heyecan dalgası oluşturmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

25 Temmuz 2023 Salı 10:28 - Güncelleme:
Ali Koç operasyonu başlattı! Zaha'yı unutturacak transfer
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Fenerbahçe'nin 1 numaralı transfer gündemi halina gelen ve taraftarların çok istediği Zaha'yı Galatasaray kaptı. Bu gelişme üzerine, camiada oluşan moral bozukluğunu gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip kolları sıvadı ve Fildişili yıldızı unutturacak bomba transferler için harekete geçti.

NİCOLAS PEPE BEDAVA

Arsenal, 2019'da bonservisine 80 milyon Euro ödeyerek o dönem için kulüp rekoru olan Nicolas Pepe'yle yolları ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında dün çıkan haberlere göre Fildişi Sahilli yıldızın sözleşmesinin feshi için görüşmeler başladı. 28 yaşındaki futbolcu, oyun tarzı olarak Zaha'ya en yakın isimlerden biri.

Hızlı, rahat adam geçen ve topu rakip yarı alana kolayca taşıyan Pepe'nin, teknik ekibin öncelik verdiği isimlerden biri olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, yıldız oyuncunun Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi halinde hemen harekete geçip, menajeri Luis Ferrer ile bir araya gelmeyi planlıyor. İngiliz basınına göre Nicolas Pepe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istese de şu ana kadar hiçbir teklif alamadı. Fildişili oyuncuyu geçen sezon kiralayan Nice de bonservisini almak için girişimde bulunmadı.

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