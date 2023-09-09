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Spor

Ali Koç resmen açıkladı! Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Koç yaptığı açıklamada voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini duyurdu. İşte detaylar...

9 Eylül 2023 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Ali Koç resmen açıkladı! Eda Erdem'in heykeli dikilecek
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı milli voleybolcu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini söyledi.

YOĞURTÇU PARKI'NA HEYKEL

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak." dedi.

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir." ifadelerini kullandı.

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