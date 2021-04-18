Ali Koç: Şampiyon olabiliriz

18 Nisan 2021 Pazar 21:30 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 21:30

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Kalan 7 haftada şampiyonluk açısında her şeyin olabileceğini belirten Koç, "Takımı kutluyorum, bizim için çok önemli maçtı. Başakşehir de talihsiz bir sezon yaşıyor. İki takım için önemli maçtı ama BAY haftası öncesi çok önemli bir virajı kayıpsız geçtik. 7 haftada her şey olabilir.

Kaptanımıza, hocamıza, sportif teknik direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu'na teşekkürler, bir hava yakaladılar, hava değişti. Rakibe az şans veriyoruz, şu anda gidişattan, oynadığımız futboldan son derece memnunuz. Kalecimiz Altay sadece iyi bir kaleci değil, iyi bir insan. Çok geçmiş olsun.

Sadık da ameliyat oldu, ona da geçmiş olsun. Altay'ın EURO 2020'ye yetişme ihtimali yüksek, inşallah yetişir. 7 hafta kaldı, bizim 6 maçımız var. Her şey olabilir. Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikayet eden kulüp Fenerbahçe'dir." diye konuştu.