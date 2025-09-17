Ali Koç: Seçim öncesi yapılmış bir operasyondur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Bu maç, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" dedi.

Başkan Ali Koç, "Kimse bana dijital atama hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Ali Koç, "Biz öyle veya böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Hayır. 2 pozisyonda aynı anda penaltının verilmemesi, VAR'ın çağırmaması olacak iş değil. Vazife için geldiler ve vazifelerini yerine getirdiler" dedi.