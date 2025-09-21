İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Ali Koç: Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç, kullandığı oyun ardından açıklamalarda bulundu. Koç, 'Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç, oyunu kullandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan Koç'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Koç, daha sonra sandık başına geldi. Ali Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile kullandı.

Ali Koç, oy kullandığı 29 numaralı sandık önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seçimin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor."

Başkan Koç, sözlerini "Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun." diyerek tamamladı.

