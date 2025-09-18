İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Ali Koç, TFF görüşmesinin detaylarını paylaştı: Bu bir operasyondur

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuştu. Koç, 'Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur!' ifadelerini kullandı.

18 Eylül 2025 Perşembe 19:54
Ali Koç, TFF görüşmesinin detaylarını paylaştı: Bu bir operasyondur
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile Riva'da yapılan görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Ali Koç, "Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı!"

"Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur!"

"Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir! Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi! Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı."

"Buraya gelmeden önce bugün bazı yabancı hakemlerin korner ve penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük! Kol doğal pozisyonda deniyor, ayrıca Jayden'ın kendini yere bıraktığı söyleniyor. TFF'deki arkadaşların görüşü böyle mi, değil mi? Değerlendirecekler."

"Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması... Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği... Bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi... Yazık olur.."

"4 büyük kulübün maçlarına atanan hakemlere ve VAR hakemlerine bakın ve lütfen inceleyin. Eğitimler... Atamalar sıkıntılı, sınavlar sıkıntılı, en önemli noktadaki kişiler sorunlu. Manipülasyona gelmeyen hakemlere mobbing yapılıyor. Eğitimde kullanılan görüntüler 1. Lig ve yurt dışından yapılan maçlardan kullanılıyor. Kendine güvenen, adil iş yapan kurum çekinmez."

"Kaleciniz topu elinden kaçırmasaydı, fişi erken çekseydiniz' gibi söylemleri şiddetle reddediyorum. Kabul edilir bir yaklaşım değil. Daha iyi oynayabilirdik evet ama bu demek değildir ki bizim hakkımız yenecek!"

