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Spor

Ali Koç toplantının ardından konuştu! Kulüpler Birliği'nden yeni hakemlik sistemine tam destek

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği'nin yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Ali Koç toplantının ardından konuştu! Kulüpler Birliği'nden yeni hakemlik sistemine tam destek
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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sorunu olduğu ortada. Belki birkaç hafta daha ertelenebilir. Önümüzdeki sene geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın karar verilmesi bugünün en büyük kazanımı oldu." dedi.

"HACIOSMANOĞLU CESUR DAVRANDI"

Ali Koç sözlerinin devamında; "Futbolun en büyük öznesi Futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar." ifadelerini kullandı.

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