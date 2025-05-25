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Spor

Ali Koç: Ülkemize armağan etmek istiyorum

THY EuroLeeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, finalde Monaco'yla karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini 81-70 yendi ve kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklama yaptı.

Haber Merkezi25 Mayıs 2025 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Ali Koç: Ülkemize armağan etmek istiyorum
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THY EuroLeeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, finalde Monaco'yla karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini 81-70 yendi ve kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları;

"Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı. İkinci yarıda farkımızı gösterdik. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun."

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