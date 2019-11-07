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Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'na para cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ceza verildiğini açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 50 bin TL, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ise 150 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, Ahmet Ağaoğlu'nun ise bir televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği açıklanmıştı.

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