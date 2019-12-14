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Ali Koç ve Belözoğlu devreye girdi! Yıldız futbolcu Ocak'ta imzayı atıyor

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan’la Nusret’te öğlen yemeği yedi. Görüşmede Ozan’ın transferi gündeme geldi. Genç oyuncu kulübünde kalmak istediğini söyledi. Pazarlıklar sürüyor.

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Sezon  sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan’ın kulüpte kalması için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi. Daha önce Comolli ve yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Ozan’la Başkan Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu Perşembe günü Nusret’te öğlen yemeği yedi. Sivasspor maçı öncesi gerçekleşen yemekte, Ozan’ın yeniden mukavele imzalaması ve Sivasspor maçı hakkında görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç’un, Ozan’a “Sen içini ferah tut. Futboluna bak. Sözleşme konusunda endişen olmasın. Senin için en iyisini yaparız” dediği bildirildi.
 
‘OCAK’TA İMZA ATTIRILACAK
 
Başkan Ali Koç’un görüşlerini destekleyen kaptan Emre Belözoğlu da, Ozan’a kalması konusunda telkinde bulundu. Böyle bir kararın hem Fenerbahçe hem de oyuncu için iyi olacağını söyledi. Ozan’ın sözleşmesini sezon sonuna bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ara dönemde 3 yıllık imzayı attırmak niyetinde. Ancak Ozan Tufan’ın 4 yıllık imza ve 3 milyon euro ücret talep ettiği belirtiliyor  (Aksam.com.tr/ Orçun Özateş)

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