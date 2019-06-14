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Ali Koç ve Emre Belözoğlu bir arada

Fenerbahçe'de transferde son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı.

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A Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe  Başkanı Ali Koç bir araya gelerek transferle ilgili son detayları görüştü.

Belözoğlu'nun bu görüşmenin ardından sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

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