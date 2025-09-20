İSTANBUL 25°C / 18°C
Ali Koç yarını işaret etti! ''Sonucu göreceğiz''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongrede açıklamalarda bulundu. Yarın yapılacak seçimi işaret eden Koç, 'Sonucunu göreceğiz.' dedi.

Haber Merkezi20 Eylül 2025 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongrede açıklamalarda bulundu.

İşte Koç'un konuşmasından öne çıkanlar:

"İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın seçim var. Sonucunu göreceğiz. Müsaadenizle, bitirelim de çıkalım."

"Sayın Saran'ın dinlemesini istiyorum. Seçildiği takdirde onu da etkiliyor."

"2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir."

"Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki, bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor. Teşekkürler. Şekip Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum."

