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Spor

Ali Koç yeni teknik direktör için tarih verdi

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:08
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Ali Koç "Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa, bugünden yarına olmuyor. Zoom'la telefonla bitecek iş değil. Prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz." dedi.

"YARIN AVRUPA'YA SEYAHAT BAŞLIYOR"

Adaylarla ilgili de konuşan Ali Koç "Bir teknik direktör var paradan önce yapıyı konuşuyor. Testim dün negatif çıktı. Hoca için yarın birkaç ülkeye seyahat başlıyor. Bazı teknik direktörler sezon ortasında gelmiyor. Haziranda çalışacak olan hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor. 1-2 haftalık süreçte hocamız belli olabilir. Virüs geçirmem hoca belirleme süremizi uzatmadı." ifadelerini kullandı.

VITOR PEREIRA'NIN AYRILIĞI

Bir takım bir teknik direktörün ayrılığının son gününe kadar hoca aramaz, ben hocamız takımın başında olduğunda başka bir hocayla görüşmem.

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