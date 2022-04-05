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Spor

Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkan adaylarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu başkan adaylarıyla bir araya geldi.

AA5 Nisan 2022 Salı 17:40 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 17:40
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "9 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantımız öncesinde başkanımız Ali Koç, başkan vekilimiz Erol Bilecik, genel sekreterimiz Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları ile bir araya geldiler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yüksek divan kurulu başkan adayları Vefa Küçük, Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar ile görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Yapılan istişare toplantısında seçim sürecine kadar yapılması gerekenler ile seçim gününe ilişkin tüm konulara dair 4 başkan adayıyla mutabakat sağlandığı ve imza altına alındığı aktarıldı.

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