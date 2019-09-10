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Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.

(AA)

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