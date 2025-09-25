İSTANBUL 25°C / 19°C
  Ali Koç'tan ''360 milyon lira'' iddiasına yalanlama!
Spor

Ali Koç'tan ''360 milyon lira'' iddiasına yalanlama!

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, hakkında çıkan '360 milyon lirasını geri aldı' iddialarına cevap verdi. Koç, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, 'Alacaklar ve borçlar şeffaf şekilde kamuoyuna açıktır ve Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.' ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2025 Perşembe 14:11
Ali Koç'tan ''360 milyon lira'' iddiasına yalanlama!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, hakkında çıkan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasını yalanladı.

Ali Koç'un konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Şahsım hakkında basında yer alan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

