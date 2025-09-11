Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

İşte Ali Koç'un sözleri...

"BENİM İÇİN AİLE"

"Fenerbahçe benim için aile. Kayıtsız, şartsız, saf bir sevgiyle kucakladığım, peşini bırakmadığım, şartlar ne olursa olsun hep kalbimin en güzel yerinde duran bir değer."

"KAYITSIZ ŞARTSIZ..."

"Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Bize çocukluğumuzda şartlar ne olursa olsun sevdamızın peşinden gitmeyi öğrettiler. Pazara kadar değil mezara kadar bizde..."

"DESTEK VERMELİYİZ"

"Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Feyenoord maçında olduğu gibi deplasman seyircimizin performansını iç sahada da verebilirsek en çok yine biz taraftarlar mutlu oluruz."

"KALİTEMİZİ ARTIRDIK"

"Kadro kalitemizi 125 milyon Euro'lardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni'lerden Ederson'lara geldik. Kalitemizi artırdık."

MALİ BAĞIMSIZLIK

"Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe'ye aday olmak isterdim!"

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Camiada değiştirmemiz gereken en büyük şey birlik beraberliğimiz. 3 Temmuz sürecindeki mücadele ruhuna geri dönmeliyiz."

TRANSFER

"Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."