Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, Anadolu Ajansı Spor Masası'na açıklamalarda bulunuyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"GEÇ BAŞLADIK"

"Seçim kampanyasına geç başladık. Yaz boyunca yapmamız gereken planlamalar vardı. Finansal, bürokrati k işler, Bankalar Birliği süreçleri, yeni sezonun planlamaları... Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Popülist olsak, herkesin yapmamızı istediği şeyleri yapsak daha farklı davranırdık. Cebimizde Allah'a çok şükür, 10 yıl 160 milyon Euro'luk global firmaların sponsorluk anlaşmaları vardı. Onları kırdırırdık. Bambaşka bir transfer sezonu olurdu. Fenerbahçe için doğru olmazdı. Fenerbahçe onu 1 kere yaptırdı, 90 milyon doları kırdırıp 1 yazda harcadı. Gelecek sezonun gelirlerini bu sezon harcamadık. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın diye..."

"ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ YOK"

"Futbolda beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi. Bu tabloda kongre üyeleri neden sizi tekrar seçmeli?"

"Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. Şampiyon yapacağız diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık."

"Fenerbahçe dünyanın en başarılı en büyük spor kulübü. Bir kongre üyemiz ChatGPT'ye soru sormuş, en başarılı spor kulübü diye, Fenerbahçe cevabı vermiş."

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm süreçlerde hem sportif hem sportif olmayan anlamlarda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. 1 şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan..."

"118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi."

"HERKES BİLİYOR"

"Fenerbahçe futbolda istediği başarıyı yakalamıyor ama bunun nedeni yönetim, başkan, yanlış futbol tercihleri değil, herkes bunu biliyor."

"KONGRE ÜYELERİ KARAR VERECEK"

"Bu işin en zor yanı okulu yok. İş başına gelince tecrübe kazanıyorsun. Ciddi tecrübe kazandık. 7 yıllık emeğin, tecrübenin karşılığını mı alacağız, yeni belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Bu kongre üyelerinin vereceği bir karar."

"DESTEK DEĞİL KÖSTEK GÖRDÜM"

"Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanalım. Ben camiadaki belli kesimlerden destek değil köstek gördüm. Ben de bu koltuktan ayrıldıktan sonra kulübün gayrıresmi de olsa yanında olurum."

SADETTİN SARAN'IN SÖZLERİ

"Sadettin Saran '7 yıl şampiyon olamayan birinden şampiyonluk beklemek maceradır' dedi."

"Bir şey diyorlar, direkt bize vuran... Özelde 'biz sizi kastetmedik, öyle demedik böyle demedik' diyorlar. Bahis konusuna değinelim. Ben bilfiil Spor Bakanlığı'yla görüştüm, 'Fenerbahçe seçimlerini etkiliyor bu iş, ne olur devir iznini seçimlerden önce verin ki soru işareti mahal kalmasın' dedim. Sadettin Bey'le istişare ederek yaptık. Bana teşekkür yazısı var. Dün yine aradım bakanlığı. Orada sağ olun, açıklayacağız diyorlar ama açıklamıyorlar. 'Bakanlığı arıyorlar, bilmem falan' diyor, ne yapıyorsunuz siz! Sanki onun adaylığına müdahale ediyoruz. Bir taraftan teşekkür ediyorlar"

"Samimi ve onun bilgisi ve müsaadesiyle aradım bakanlığı. Fenerbahçe seçimleri en demokratik şekilde yapılsın diye aradım. 'Bu devir izinleri için rica edeceğim bakanlığa' dedim onun bilgisiyle. Sonra umumide bizim tarafımızdan insanlar, onun adaylığını engelliyormuş gibi anlatmak doğru değil."

"BUGÜN ADAY OLMAK ÇOK KOLAY"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve E Blok'u kaldıracağız dışında proje duymadım. Bu kulübün olimpik branşları, salon branşları ne olacak? Ayakta tutmak için ciddi kaynak yaratıyoruz. Para problemi yok, her şeyin karşılığı var söylemleri aslında varmak istediğimiz nokta ama Fenerbahçe daha oraya varmadı. Fenerbahçe Kamenilerden Edersonlara geliyorsa, harcama limitlerinden ötürü devre arası sol bek alamadığı yerden buraya geliyorsa ciddi emek var. Bunu hafife alıyorlar, 'biz de yaparız' diyorlar. Bugün aday olmak çok çok kolay."

"Tesisler, akademiler ne olacak? Yapmayacağız diyorlar. Tüm bunlar paralel devam etmeli. Spor dışında yapılması gereken projeler var. Belirsiz maceralar derken bunu kastediyorum. Senin şampiyonluk garantin var mı! 2000'lerdeki yöneticilikle bugün arasında siyahla beyaz kadar fark var."

"Ufak ufak dokunduran karşı taraf, biz değiliz. Ancak son dönemlerin en medeni seçim yarışı devam ediyor. Bakalım nereye kadar..."

JOSE MOURINHO

"Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Mourinho veya finansal yükümlülük, yerine ne gelecek, ne derler değil. Ailemin bir parçasıydı, bir hocadan fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Fenerbahçe'nin DNA'sını, ofansif oyunu, üçüncü bölgede pres tarzı futbol yoktu. Bir sürü maçta ilk yarı panikledik, üzüldük. İkinci yarı geriden gelip kazandık. Niye yüreğimiz ağzımızda seyrediyoruz maçları? Biz bunları konuşmuştuk. Bir sürü başka şeyler de konuştuk. Bir nebze mutabık kalmıştık. İlk 5 resmi maçta gördüğümüz tablo, birebir geçen sezon oynanan futbolla paralellik arz ediyordu. Benfica'ya herkes elenebilir. Elenirken oynadığımız futbol şekli beni son derece rahatsız etti. Çok ciddi ve zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısından fazla ışık göremediğimiz için bu kararı aldık."

"Mourinho buraya geldi, canını dişine taktı. Sabah 8 akşam 8... Yeni hocamız iki gün Samandıra'da kaldı diye Mourinho'ya sallamışlar otelde kalıyor diye. Günlerce Samandıra'da kaldı günlerce. Çalışma etiği konusunda sıfır sıkıntımız vardı."

"İYİ VE KÖTÜ HOCA VAR"

"Yerli yabancı yok. İyi hoca kötü hoca var. İsmail Hoca 3 ayrı döneminde yüksek bir hocamız. Kırıldığını da görüyor hissediyorum bu süreçte. 99 puan 99 gol çok muhteşem bir sezondu. Yöneticilerimizden İsmail Hoca isteyenler vardı, 'Türk olursa İsmail Hoca'dan başkası olmaz' dedim. İsmail Hoca da inanılmaz bir işkolik."

DOMENICO TEDESCO

"Neden Tedesco? Futbol çok kompleks bir sektör. Biz bu sene şampiyonluk, Avrupa kupasında yarı final hedef belirledik. Belki Tüpraş Stadyumu'nda final de görürüz. Seçim yaparken bir sürü kriter koyduk. Hocanın 6 lisan konuşabilmesi çok çok önemli. İlk defa bu kadar yabancı süre alacak. Birden fazla oyun felsefesi, anlayışı. Esnek oyun anlayışına inandık. Hoca kim olursa olsun şikayet oluyordu, hep aynı şeyleri yapıyor, değişiklikleri aynı dakikada yapıyor, rakip 10 kişi oyunu değiştirmiyoruz falan. Taktiksel konularda deha demeyeyim ama çok alternatifleri olan hoca. İlk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Bu hocaya bakarsanız ilk senesi farklı. İlk senesinde çok etki yapıyor. Çok gençleşiyor hoca yaşları, modern futbolda. Modern futbolu yansıtan profillerinden bir tanesi. Bireysel performansları geliştiriyor. Avrupa'da çeyrek final, yarı final. Yıldızlar var bu sene, Belçika yıldızlarla dolu. Sonra sunumlarda da etkiledi bize. İkinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı bana. Daha para yok, menajerle görüşülmemiş. Camiamızdan tepki geleceğini bilmemize rağmen, basketbolda başarı sağlamış modele yakın bir model seçtik. Saras ve Derya... Saras gelirken 'Ne işi var, Barcelona'da yüzüne gözüne bulaştırdı' dediler. Derya'yı yerden yere vurdular. Devin ve Tedesco ile benzer bir modeli geliştirdik."

"SADETTİN BEY HOCAYI SORDU"

"Sadettin Bey ile son görüşmemizde hocayı sordu, ben de eldeki alternatiflerden nasıl ilerleyeceğimizi sordu. Conceiçao'yu düşünüyordu kendisi. Volkan - Aykut modeli vardı, saha dışında idari olarak. O çalışmıyor. Biz denedik, Beşiktaş denedi. Netice vermiyor. Bu konuda bilgilendirdim. Üçüncü adayla hiçbir temasım olmadı, olmaz da..."

"KİMSE YEMEMİŞTİR"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim yediğim linci kimse yememiştir. Fenerbahçe başkanı olarak yüz kızartıcı bir şey yaparsınız, kendine bakamayacağın işler yaparsın yine böyle linç yemezsin. Yediğim linç öyle bir noktaya geldi ki eleştirilere bakmıyorum. Fenerbahçe camiası için direniyorum."

"BİR CÜMLELERİ DAHİ YOK"

"Bu sosyal medyada örgütlenen kişilerin hiçbiri Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan zamanlarda piyasaya çıkmadı. Bir cümleleri dahi yok. Başkan adayları için de aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman Fenerbahçe'nin yanında oldunuz 7-8 senede. Bir tanesi yanında olmayı bırak, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin karşısında oldu. Savcıların önüne koyduğu ifadeyi imzaladı. 'Ne cemaati kardeşim, paranoyaklık yapmayın, polisler işlerini çok iyi yaptı' diyen adam bugün aday oluyor. Bu Fenerbahçe camiasının ayıbıdır. Ancak, Sadettin Bey ile istişare ediyoruz mümkün mertebe."