12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:27

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Filip Novak transferine açıklık getirdi. Ağaoğlu yaptığı açıklamada 'Orjini merak ettiğim bir şey, Trabzonspor Kulübü Başkanı böyle açıklama yaptı diye son 24 saat içerisinde böyle bir açıklama yapmadım. Benim ağzımdan çıkan bir karar değil. Çeşitli spekülasyonlar yapılıyor, herhalde ondan kaynaklanıyor, bizim Novak’a verdiğimiz para 700 bin 900 vermişiz gibi yazılmış. 900 değil 1.2 milyon euro ettik. Kabul etmedi. Birileri yazdılar hazırladılar benim imzamı attılar' dedi.

ALİ KOÇ'TAN AHMET AĞAOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada 'Ben Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Kendisi arayıp böyle bir şey var dedi. Böyle haberler yakınlaşma açısından fırsat yaratabilir. Sahada rekabet edebiliyorsak transferde de rekabet edebiliyor. İnsan kaynağında da rekabet edebilir. Tekrar teşekkür etmek istiyorum aradı düzeltti. Zaman zaman ayrı görüşler olabiliyor. Harcama limitleri ne olur ne olmaz zaman gösterecek. Bir araya gelip sağlıklı bir şekilde zaman gösterecektir.' ifadelerine yer verdi.