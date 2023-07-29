Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a davet

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübünün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a da canlı yayın davetinde bulundu. Ali Koç, "Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Camia gücüne bu sezon her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki; yalanlara, iftiralara ve tehditlere cevap vermeyince, üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor. Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar. Sayın Yıldırım ve etrafındaki yancıları, hayal dünyasında yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarısıyla ilgileri yok. Herkes bunu görüyor. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor olsaydınız, çok daha farklı bir duruş sergilerdiniz" dedi.

Ali Koç, Aziz Yıldırım için sözlerine, "Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sadık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız." diye devam etti.

"3 MİLYON DOLAR AYIRMIŞ"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca, "Oyuncu sattık diye seviniyoruz ya, Bankalar Birliği'ne gidecek hepsi. Gelirlerin çoğu oraya gidecek. Bize kalan parayla kulübü nasıl çevireceğimizi bilmiyoruz. Eğitim faaliyetine bu yüzden devam edemiyoruz. Bu işten hep zarar ettik, çünkü bu bizim işimiz değil. Aziz Yıldırım bu konuyu da kullandı, '50 milyon dolar vereyim' falan dedi. heyecanlandık, 50 milyon dolar bize müthiş oksijen olurdu. Başkanın eğitime ne kadar önem vermediğini biliyorum. Eğitim aşkı kabardı başkanın... Allah razı olsun. Fırsatçı yaklaşım ama Fenerbahçe'ye fayda sağlıyorsa, kabulüz. Bize mektup yazdı, kolej binasının yeniden yapabileceğini söyledi. Mithat Yenigün'ü yolladı. Zaten o postacı. 50 milyon dolar değil, 3 milyon dolar ayırmış. Başkanımızdan, Allah razı olsun. Bunu ciddi söylüyorum. Ana binayı yıkacaklar ve yapacaklar. Konferans ve spor salonunu bizim yapmamızı istediler. Görüşmeler olumlu gidiyor." sözlerini sarf etti.