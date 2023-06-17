Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile ilgili konuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın." dedi.

"SİZİ ANLAMIYORUM"

Ali Koç ayrıca, "Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Size saygıda kusur etmem. Sizi böyle tanımıyorum, Ya ben yanlış tanıdım, ya siz değiştiniz. Kandırılmış olabilirim. Fenerbahçe için yaptıklarınızdan Allah razı olsun. Çok çile çektiniz. Son 5-6 senedir işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep 'Bir şey söyleyecekseniz buraya mertçe gelin, dedikodu yapmayın' dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz? Niye?" ifadelerini kullandı.

"Biz size saygısızlık mı yaptık?" diyen Ali Koç şu ifadeleri kullandı: "Sizinle yüz yüze gelemiyoruz. Arada balıkçıda yollarımız kesişiyor. Bazı şeyleri artık soracağım. Eski bir yöneticiniz, bize yakın birine geleceğinizi söyledi. Neden gelmediniz? Burası düz ayak. Size ihtiyacımız var. Size çok kez mektup yazdım. Evet, size ihtiyacımız var. 5 mektup yazdım, açmadan geri yolladınız. Telefon mesajlarına dönmediniz. Biz, size saygısızlık mı yaptık?"

PANTOLAN TOPLAMA HAREKETİ

Pantolon toplama hareketiyle ilgili ise Ali Koç, "Pantolon toplama hareketini her gün yapıyorum. Aziz Yıldırım ile dalga geçmek için yapmadım. Çevresindeki arkadaşları bunu söylüyor. Maçlarda da bunu yapıyorum. Bu kadar mı seviyemiz düştü?" açıklamasını yaptı.

Ali Koç, "Denetim yaptık, enteresan şeyler çıktı. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane, 2 Milyon TL'lik çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarına göre kur 4 falan... Şaşırdık, dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek, bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş! Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp, nakde çevirmiş, onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk, 'Finansal Fair Play için bunu yapmamız istendi ve yaptık' dediler. Aynı yönetici hesabına Fenerium'dan 50 Bin Tl yollanmış. Sayın Aziz Yıldırım bunlara neden müsaade ettiniz. Yalnız bunların devamı var, neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8.6 Milyon dolar para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa, 9.6 milyon geri almış! %40 fazla almış. Bir teknoloji firması, aradım ve sordum. 'Üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara ödenince geri aldık' dedi. Bunun altında enteresan bir operasyon var." dedi.

"YA ADAY OLUN YA DA ÇEKİLİN"

"Ya aday olun, ya da başımızdan çekilin" diyen Koç, "Ya aday olun, ya da başımızdan çekilin! Bir kere 5 yılda Fenerbahçe için bir şey yapmadınız! 'Fener Ol'a katılmadınız. Düşün yakamızdan. Bırakın canınızdan çok sevdiğiniz Fenerbahçe şu sezonu huzur içinde geçirsin. Tribünleri kurcalamaya vaktinizi harcamayın! Kendiniz gelin! Yancılarınızı getirin! En ufak şeyde sosyal medyada paylaşım yapan, gol yediğimizde sevinenleri alın gelin! Mert olun mert! Ne yapacaksanız açıkça yapın. Aday olun." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci transferinden dolayı kulübü şikayet edeceğini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci transferi için SPK'ya şikayet edeceğinizi söylediniz. Yakışıyor mu ya? 'Seyirci ile göndereceğim! Mahkemeye vereceğim' dediniz. Yakışıyor mu? Hakan Şükür'ü referans alıp, söylemlerini bize karşı kullandınız. Yazıklar olsun!" şeklinde konuştu.