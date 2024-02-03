Ali Koç'tan Çağlar Söyüncü itirafı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Leonardo Bonucci için konuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'i İsmail Hocamız çok istedi. Sade ve sağlam, güven veren duruşu var. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama 3 Milyon euronun altında bir transfer oldu. Leonardo Bonucci'nin liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynamak istemesi dolayısıyla getirdik. Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama FC Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık." dedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÖZLERİ

Çağlar Söyüncü transferi için Ali Koç, "Çağar Söyüncü'yü kadromuza kattık. Çağlar transferinde Atletico Madrid ile aramızda finansal olarak uçurum vardı ve görüşmelerde masadan çekildik. Daha önce hiç görmediğim bir şey oldu. Sonra Çağlar dört ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı imza parasından fedakarlık etti. Milyon euro seviyesinde bir rakam bıraktı. Kendisine fedakarlığı için teşekkür ediyorum. Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. İnşallah bu transfer Fenerbahçemiz ve Çağlar için hayırlı ve uğurlu olur." ifadelerini kullandı.