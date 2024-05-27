Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi Mersin'de sarı lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi.

'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dediniz, neden yeniden aday oldunuz?' sorusuna Ali Koç, "Benim ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla alakası var. Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var. Ondan taviz versek iyi mi kötü mü olur camianın karar vereceği durum. Biz 7 senede 3 kere son hafta kendi sahamızda şampiyonluk verdik. Haluk Ulusoy'un 2006 kurgusunda ben mi başkandım, ben mi yöneticiydim. Değildim. Dolayısıyla benim kişiliğimle alakalı değil." dedi.

Ali Koç, "Bu mücadeleyi en çok veren biziz. En ciddi, samimi anlamda veren biziz. Ucuna geldik. Bu verdiğimiz mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız." ifadelerini kullandı.

"İMZALARIN DEĞERİ SEMBOLİKTİ"

Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Ne olacak gelecek sezon, çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. Biz 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Sonra onlarca kulüp imza topladı. İmzanın sembolik bir değeri vardı, baskı yapmak için. İmzaların hepsini de toplasan mevzuat 6 ay uzatabiliyor. Biz bunu yaptık ki adamlar kendisi seçime gitsin. O veya bu şekilde, 18'inde gidiyorlar. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere." açıklamasını yaptı.

SON SÖZÜ: "BÖCEKLERİ EZECEĞİZ"

Ali Koç, "Böcekleri ezeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.