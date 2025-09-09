Ali Koç, Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni'nde yeni teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'ÇITAYI YÜKSELTTİK'

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile planlarımız devam etmekti. Toplantılarda geçen sezonun muhasebesini yaptık. Bize göre. Yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız! Şampiyon olunması için neler değişmesi gerektiğini ve Fenerbahçe'nin tarihsel futbol DNA'sını ve taraftarların oyun olarak ne beklediğini anlattık. Değerlendirme sonrası mali gücümüzün buna imkan sağlaması nedeniyle transferlerde çıtayı yükselttik. Limitler içerisinde de olmak lazım." "Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun! Kendini alkışlama, biz alkışlarız! Fenerbahçe'de 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan'a sattık. İçimiz parçalandı. Üç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturdu."

'TAKIMIN DEĞERİ 315 MİLYON EURO'

Ali Koç sözlerine şöyle devam etti: "Takımın değeri 315 Milyon euro "Transferler gelmesine rağmen oynanan oyun bizi mutlu etmedi. Bu yüzden seçim öncesi risk olmasına rağmen Jose Mourinho ile yolları ayırdık. Şampiyonluk için böyle bir karar almak durumundaydık.""Olaylara seçim odaklı bakmadık. Böyle baksak, Bankalar Birliği'ni bile farklı planlıyor olabilirdik. Cebimizde 160 Milyon €'luk garanti sponsorluk anlaşması var. Bunu kırdırıp, borçları kapatabilirdik. Ancak 2014'te yapılan hatayı yapamadık. Gelirler, bundan sonraki yönetimlerin kullanmayı hak ettiği kaynaklardır. Seçim için değil, Fenerbahçe için çalışıyoruz. Bakarsanız belki 15 gün sonra biz burada değiliz ama biz bu tohumları attık. Bizden sonra birileri gelecekse, onlara destek olup bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin menfaatleri çok önemlidir."