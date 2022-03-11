Ali Koç'tan ''Cüneyt Çakır'' iddiası: Duydunuz mu böyle bir şey?

11 Mart 2022 Cuma 16:41 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 16:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:



Trabzonspor maçı öncesi endişelerimizi dile getirmiştik ve bunda ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bugün için hazırlanırken çok zorluk çektim. O kadar çok malzeme var ki...

"HEP GERİYE SARAN BİR SİSTEMİN İÇERİSİNDEYİZ"

8 Mart günü alınan karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Endişeliyiz demiştik, endişelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. İstikrarlı bir şekilde hep geriye saran bir sistemin içindeyiz. Fenerbahçe yıllardır bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir. Statüko devam ettiği sürece baş aşağı gitmeye devam edeceğiz.

İstikrarlı ve sistematik bir şekilde bu yozlaşmış sistemin hedefi olarak yıllardır pek çok şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerde darbe almaya devam ediyoruz.

"GEÇEN SEZON 12-15 PUANIMIZ ÇALINDI"

Geçen sezon 12-15 arası bir puanımız hakemler tarafından gasp edildi. Geçen sezon eski bir hakem "Fenerbahçe'ye karşı bir tutum var" dedi. "Hakem camiasından birileri Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak" dedi. Bunu üzerine yemin etti. Bu açıklamalara dair hiçbir açıklama, refleks gelmedi. Ta ki biz başvurana kadar. O da dostlar alışverişte görsün misali geçiştirildi.

"BİZİ SAVCILARA ŞİKAYET ETMİŞLER"

TFF'nin Fenerbahçe'ye bakışını, zihniyetini daha iyi ifade etmek için bu örnekleri paylaşıyorum. Adeta üç maymunu oynadılar. Daha yaptığımız açıklamanın mürekkebi kurumadan cevap verip tehdit etme cüreti gösterdiler. Bu kez bizi ülkemizin savcılarına şikayet etmişler. Yüreğiniz varsa hakkımızda soruşturma başlatın.

TFF açık ve net bir şekilde bize olan husumetini ortaya koyuyor. Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle çalışacağız.

"FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINDA MÜDAHALE OLDU"

Gelelim Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'e... Trabzonspor maçının tarihi, 16 Şubat'ta açıklandı ve 3 Mart 23.55'te hakem açıklandı. Aynı gece Zorbay Küçük, Alanyaspor-Gaziantep FK maçını yönetti ve bu maç uzatmalara gitti. 23.00 sularında maç sonuçlandı. 23.22'de hafta sonu oynanacak maçla ilgili TFF, Zorbay Küçük'e tebligatını yaptı.

İşini doğru, becerikli yapan, geleneklerine sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu değildi. Biz bir müdahale olduğunu düşünüyoruz bu sebeple. Olmadıysa son derece amatör bir yaklaşım.

"BAŞKA BİR HAKEM FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINA ATANMIŞTI"

Zorbay Küçük'ün gece yarısı bu maça apar topar atanmasının altında ne yatmaktadır?

Büyük bir ihtimalle bu maçın hakemi başka bir kişiydi ve son dakika kararıyla bir anda değiştirildi. Zorbay Küçük hem mental hem de fiziksel olarak bir maç öncesinde en çok dinlenmeye ihtiyacı olan hakemlerden biri. O gece Alanya'da kalıyor, ertesi gün Adana'ya geçiyor ve sonra İstanbul'a geliyor. Dinlenmesi için 72 saatten az süre var.

Kendinizi hakemin yerine koyun, 23:22'de öğreniyorsunuz bunu. Hakem bu maçın hakemi aslında ben değildim diye düşünür. Bu da hiç sağlıklı bir düşünce değil.

"GÖZLEMCİ RAPORUNUN KIYMETİ YOKTUR"

Fiziki ve mental hazırlıkların yanı sıra ilk defa 4 büyükler arasındaki bir maçı yönetecek bir hakem. Bu maçı yöneten hakem üçlüsü, ilk defa birlikte maç yönetmişlerdir. Büyük maçlara genelde birbirine aşina hakem üçlüsü atanır.

Maç bittikten 20 dakika sonra o hakem başka bir maça atanıyorsa o maçtaki gözlemci raporunun bir kıymeti yoktur.

Bugün hakemlerin içinde bulunduğu psikoloji, bu ligin tamamlanması için büyük risk oluşturmaktadır.

FUTBOLCULARA TAŞ: "DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ?"

İlk maçta maçın hakimiydik, 1-0 öndeydik. Son derece saçma bir kırmızı kart kararıyla karşılaşmadan koparıldık. İkinci maçta da benzer bir senaryo yaşandı ancak bizim çocuklar çok iyi mücadele etti, helal olsun diyorum. Tabii burada insan ister istemez soruyor: Bu zamana kadar neredeydiniz!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının gözlemcisi, Ahmet İbanoğlu, gözlemci operasyonunda liste dışı kalan isimlerden biri. MHK Başkanı, bu operasyonun aylardır yürütüldüğünü söylüyor. 2 gün sonra görevine son vereceğin bir gözlemciyi, nasıl ve neden atadınız? O olmadı, 2 gün içinde karar verdiyseniz o 2 gün içinde ne oldu? İşin diğer tarafı ise zayıf not verilen Zorbay Küçük bu hafta maçta görevlendirildi. Zayıf not veren gözlemci ise liste dışı bırakıldı.

"LİGİN KIYMETİ KALMADI"

Kırmızı kart minimum 2 maç. PFDK 1 maç ceza vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Yine de Zorbay Küçük bu hafta maç alıyor. Tüm bu olanlar sonrası oynanacak maçların, sonuçlanacak ligin kıymeti kalmadı demeyelim de yerlerde diyelim.

Her rezilliğin ortaya döküldüğü bir sezon yaşıyoruz. Hakemlerin görevden el çektirilmesiyle garip ilişkiler saklanamaz oldu. Liyakat yerine biatın talep edildiği, performans yerine hakem kullanışlığın öne çıktığı birçok odağın içindeyiz.

MHK BAŞKANININ AÇIKLAMALARINA TEPKİ

MHK başkanının dün yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamayla bu kirli düzen tamamen deşifre olmuştur. Burada en ağır mağduriyeti yaşayan ve mücadele eden Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe olarak 8 Mart açıklamasına derhal tepki verdik. Tepki vermemizin sebebi, isimlerden ziyade sürecin yönetilişi ve zamanlamasıyla alakalıydı.

Süper Lig'de her kulüp hakemlerden şikayetçi. Bu kangrenin ivedilikle çözülmesi konusunda da hemfikiriz ama yöntemlerde hemfikir olduğumuzu söyleyemeyiz.

MHK BAŞKANI İLE FIRAT AYDINUS ARASINDA GEÇEN DİYALOG

MHK başkanı diyor ki "Ben yaptım." Ben farklı olduğunu düşünüyorum.

Hakemlerle bir online toplantı yapılıyor. MHK başkanı orada Fırat Aydınus'u görüyor. "Sakal bırakmışsın, hayrola." diyor. O da şu mealde cevap veriyor, "Yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum." diyor.

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını yönetmiş, 5 hafta dinlendiriliyor. "Neden dinlendiriliyorsun?" diyor MHK başkanı, Fırat Aydınus da ben bunu size soracaktım diyor.

CÜNEYT ÇAKIR GELİŞMESİ

Bir son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçını başka bir hakeme vermiş. Duydunuz mu böyle bir şey?

Gözlemciler de boşuna rapor hazırlamasınlar! Gözlemci raporu zayıf olsa da elde başka hakem kalmadı!

"MHK BAŞKANI KEŞKE AÇIKLAMA YAPMASAYMIŞ"

Tecrübesizlik, özensizlik, amatörlük... Ne derseniz deyin. Açıklanan listeye ve bu sezon başındaki listeye bakın. Süper Lig hakemleri, plaka sıralamasına göre yapılır veya kıdeme göre. Listede kalanların, gidenlerin sıralamasına bakın. Bir mantık yok. Bu hakemlik müessesesi tarafından mı yapıldı yoksa başkası tarafından ele mi tutuşturuldu? Acemiliği gösteren küçük bir örnek.

MHK başkanı iyi ki açıklama yaptı ama keşke yapmasaymış. Spekülasyonlar daha da arttı. Akıllarda soru işareti bırakacak söylemlerde bulundu. Bu kaos, yeni bir boyuta taşındı.

"LİSTEDE KALAN HAKEMLER KULLANILMAYA MÜSAİT"



"Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik..." Vay vay vay! Gerçek olsa insan açıklamaz be! Listeye bakıyorum. Listenin dışında kalanlar, sanki çok daha hür ve dik, listede kalanları ise çok daha kullanılmaya müsait tarzda hakemler olduğunu gördük.

Düşen takımlardan biri başvursa "Bu sezon şaibelidir" dese ne olacak, haksız mı olacak? Kendi kendinize diyorsunuz ki şu kadar maç yöneten hakemler hür vicdanlarıyla karar vermiyorlar.

"MHK BAŞKANI TECRÜBESİZ BİRİ"

Bu maçların akıbeti ne olacak, saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız? Sadece son hafta liste dışı kalan 4 hakem tarafından maç yönetildi. Bunu sadece Fenerbahçe sormamalı, aklı selim herkes sormalı.

Bir önceki MHK'nin yedek üyesi olan bir kişinin MHK başkanı olduğu görülmemiştir. Hakemlik tecrübesi de çok sınırlı. Biz 10 maç tespit ettik. 2002 yılında yaşanan etik dışı bir iddia sonucunda hakemlik kariyeri sona ermiş, bundan 20 yıl sonra MHK'nin başına geçmiştir.

"KARARI ALIRKEN SADECE LİGİN ZİRVESİNE BAKMIŞLAR"

"Dört takım yarışsaydı bu kararı alabilir miydiniz?" sorusuna, "Puan farkı doğrudan etken değil ama etkenlerden biri bu." cevabını verdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ligin sadece zirvesine odaklanmışlar, düşme ve Avrupa hattındaki yarışın farkında değiller.

Sistemin çarpıklığını gözler önüne seren gerçeklerle kamuoyu bir bir tanışmaya başladı. Aynı harcama limitleri gibi. Bir kulüp başkanı "Devlete karşı mı geliyorsunuz?" dedi. 1 senede çöker dedik. 1 sene sonra herkes aynı noktaya geldi. Hiçbir farkı yok söylediklerimizden. "Bu sistem DE-ĞİŞ-ME-Lİ! Bugün yarın tüm insanlar değişmeli.

"BU BİLGİLERE SEZON BAŞINDAN BERİ ULAŞAMIYORUZ"

TFF'nin sitesinde bir yerde hakemlerin listesi var. Eskiden orada hakemin ismine tıkladığınız zaman o hakemin maçları yer alırdı. Bu bilgilere sezon başından beri ulaşılamıyor. KVKK nedeniyle sayfa yenilenme aşamasındadır yazıyor.

8-9 aydır bir yenilenme yapıyorlar. KVKK'ya aykırı olan da ad soyad, fotoğraf, mesleği, ili, bölgesi, aldığı maçlar. Bizim hukukçulara sordurduk, sıkıntı olmaması gerekir dediler. Hakemlerin aldığı maçları mı saklamak istiyorlar?

FIRAT AYDINUS'UN HAKEMLİĞİNİ YAKAN OLAY NE?

Maçları başka yerden de bulabilirsin ama tam bulamıyorsun. Yardımcılar, 4. hakem, VAR hakemleri yazılmıyor. 8-9 ayda bu site kanuna uyumlu hale gelmiyor mu? Bir şeyler mi saklıyorsunuz?

Fırat Aydınus'un hakemliğini 1 sene uzattılar. Biz de bu kararı destekledik. 25. haftada Altay-Rize maçına çıktı. Rizespor'a penaltı vermesi için VAR'a çağırılıyor. VAR'da izliyor ve kararını değiştirmiyor. Kariyerinin son maçı bu oluyor