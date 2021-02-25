25 Şubat 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:27

Trabzonspor karşısında kötü bir skor alınması durumunda Erol Bulut'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok flaş bir hamle geldi.

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un yerine düşünülen Christoph Daum'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör Emre Belözoğlu'na, "Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi.

Ancak Belözoğlu'nun, "Artık hata yapma şansımız yok. Bize çok iyi bir teknik adam lazım" ifadesini kullanarak teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.