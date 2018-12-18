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Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması: Daha önceki söylemlerimizde hata yapmışızdır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim' görüşünden sözünün ardından neden deneyimli teknik adamla anlaştığını açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğinizi söylemiştiniz, ne oldu da fikriniz değişti?" sorusuna cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, "Ocak ayında Ersun Yanal hakkında görüşlerimizi belli ettim, o zaman hocamız Cocu'ydu ve uzun vadede kendisi ile devam edebileceğimizi düşünüyorduk. 10. hafta itibariyle bu kararımızdan vazgeçtik. Ben, asla asla demeyen bir insanım. Hata yaptıysam hata yaptım derim ve hatamdan dönerim. Demişim ki "Bugün olmayacak, yarın da olmayacak". Hatta hocamız da medyada PR kampanyası var demişim, bire bir sözlerim bu şekilde. Söylediğim en ağır şey şu olmuş; Ersun hocayla uzun vadeli proje yapacağımızı düşünmüyorum. Şu anda fikir değiştirdik, o zaman yabancı hocayla devam etmek istiyorduk ve medyada bir kampanya yapıldığını düşünüyordum. Ne yazık ki spor medyamız, spora katkı değer katmaktan ziyade, güzelliği ön plana çıkartan, 5-6 ismin kurguladığı dünyada yaşıyoruz. Ersun hocamızla buluştuktan sonra kafamdaki bütün soruları kendisine yönelttim ve tatminden daha fazlasını oldum. Ersun hoca, kafamdaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Dolayısıyla daha önceki söylemlerimizde hata yaptıysak hata yapmışızdır." açıklamasını yaptı.

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