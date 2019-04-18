Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği hakkında yapılan spekülasyonları önemsemiyor.
Tecrübeli hocanın takımı bir seviyeye getirdiğine inanan Başkan Ali Koç ve kurmayları, gelecek sezonki kadronun başında Yanal'ın bulunması konusunda hemfikir. Bu sezon kalan 6 haftada hangi sonuçlar alınırsa alınsın, Yanal ile devam edilecek. Gelecek sezonki performansa göre ise uzun süreli sözleşme yapılması da planlar dahilinde.
(Sabah)
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