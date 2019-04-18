Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!

Tecrübeli hocanın takımı bir seviyeye getirdiğine inanan Başkan Ali Koç ve kurmayları, gelecek sezonki kadronun başında Yanal'ın bulunması konusunda hemfikir. Bu sezon kalan 6 haftada hangi sonuçlar alınırsa alınsın, Yanal ile devam edilecek. Gelecek sezonki performansa göre ise uzun süreli sözleşme yapılması da planlar dahilinde.

(Sabah)