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Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!

Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği hakkında yapılan spekülasyonları önemsemiyor.

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Tecrübeli hocanın takımı bir seviyeye getirdiğine inanan Başkan Ali Koç ve kurmayları, gelecek sezonki kadronun başında Yanal'ın bulunması konusunda hemfikir. Bu sezon kalan 6 haftada hangi sonuçlar alınırsa alınsın, Yanal ile devam edilecek. Gelecek sezonki performansa göre ise uzun süreli sözleşme yapılması da planlar dahilinde.
 
(Sabah)
 

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