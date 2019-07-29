30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6156
  • 6,2536
  • 254.991
  • 103138
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a açık mesaj

Cumartesi günü Divan Kurulu’nda özellikle kendi camiasına sert mesajlar gönderen Ali Koç, yapılan transferlere de değinirken, başkanın ‘mazeret istemiyorum’ sözleri Ersun Yanal’a açık bir gönderme olarak yorumlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
‘Hiç kimse mazeret üretmeden bu takımı şampiyon yapacağız, transferlerimizi tamamen hocamızın beklentilerine göre gerçekleştiriyoruz’ diyerek tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’a bir anlamda aba altından sopa gösteren Ali Koç’un büyük zahmetlerle kurduğu takımı görmek için gün saydığı öğrenilirken, yönetimin 2-3 transferle direksiyonu tamamen Yanal’a teslim edeceği belirtildi.
 
"HOCAM NE DEDİYSEN YAPTIK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"
 
Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve yönetime her defasında takımın kalite eksikliğinden bahseden Ersun Yanal’ın transfer listesinden bir adım dışarıya çıkmayan sarı lacivertli yönetimin kesinlikle mazeret kabul etmeyeceği bildirilirken, olası başarısızlıkta hesabın tamamen Yanal’a kesileceği ifade edildi. Audi Cup’ta oynanacak olan maçları bekleyen Ali Koç’un Ersun Yanal’la geçtiğimiz günlerde kritik yaptığı anlaşılırken, başkanın deneyimli çalıştırıcıya “Hocam geçen sezondan beri takımdaki kalite eksikliğini vurguluyordunuz biz de bunu anlayışla karşılıyorduk. Gelecek sezon sizin listenize göre hareket edeceğiz ve yalnızca sizin istediğiniz oyuncuları kadroya katacağız dedik ve bunları yaptık. 2-3 transferle verdiğimiz sözü tutacağız, siz istediniz biz yaptık, artık kesinlikle mazeret kabul etmiyoruz” dediği öğrenildi.
 
Başkan Ali Koç’la görüştükten sonra üzerinde baskı hisseden Ersun Yanal’ın kalan son transferleri beklediği öğrenilirken, şampiyon teknik adamın durumu yardımcıları ve takımın ileri gelen tecrübeli futbolcularıyla görüştüğü öğrenildi.
 

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

"Şampiyon" otomobil parasına satıldı

'Şampiyon' otomobil parasına satıldı

CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Akkuyu NGS'de bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'de bir ilk! Sahaya ulaştı

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

S-400'lerin yanına 'HİSAR'lar ve SAMP-T geliyor

S-400'lerin yanına 'HİSAR'lar ve SAMP-T geliyor

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA