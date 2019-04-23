Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Trabzon maçında gereğini yapın, yoksa sezon sonunda ben yapacağım

Ersun Yanal neler vadetti, sonuç ne oldu!.. Fenerbahçe’nin teknik patronu, Koeman’ın yerine 16. haftada göreve geldiğinde Kanarya’nın ikinci yarının en başarılı takımı olacağını iddia etmesine rağmen kanamayı durduramadı. Son alınan Alanyaspor yenilgisi bardağı taşırırken, Başkan Ali Koç dün Samandıra’ya gidip Yanal’la görüştü.

TRABZON’U YENMEK ZORUNDAYIZ

Sarı-Lacivertli kulübün patronu, Yanal’a sert uyarılarda bulunurken, “Takımı beğenmiyorum, futbolu beğenmiyorum. Alanya maçında formanın hakkını veren kaç oyuncu vardı hocam? Bir ya da iki kişi sadece. Trabzon maçında sahada bambaşka bir takım görmek istiyorum. Gereğini yapın, yoksa sezon sonunda ben yapacağım” dedi. Takımın son 5 haftadaki performansına göre Yanal’la sezon sonu yollar ayrılabilir.

COCU VE KOEMAN’I GEÇTİ AMA...

Yanal görevi devraldığında Kanarya, 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle, 14 gol atıp, 22 gol yerken, (-) 8 averajla 17. sırada yer alıyordu. Ersun Hoca yönetiminde 14 maça çıkan Fenerbahçe, Cocu ve Koeman dönemine göre biraz daha başarılı görünse de beklenen sıçramayı yapamadı. Bu dönemdeki 14 karşılaşmada Sarı-Laciverti takım 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.