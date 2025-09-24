İSTANBUL 25°C / 19°C
Spor

Ali Koç'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

24 Eylül 2025 Çarşamba 23:59
Ali Koç'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmasının ardından açıklamada bulundu.

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımımızı, teknik ekibimizi, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve desteğini asla esirgemeyen Büyük Fenerbahçe Taraftarı'nı tebrik ediyorum. Bu sezon basketbolda dört farklı turnuvada kazanılan ve eşi benzeri olmayan dört şampiyonluk, Kulübümüzün spor kültürüne verdiği önemin bir göstergesidir. Bu tarihi başarıda payı olan herkese teşekkür ediyor, Kulübümüzün nice yeni zaferlere ulaşmasını diliyorum. Camiamıza ve büyük taraftarımıza hayırlı olsun. Bizlere muhteşem bir sezon yaşatan Sarunas Jasikevicius ve oyuncularımıza ise yeni sezonda başarılar diliyorum."

