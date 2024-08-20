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Spor

Ali Koç'tan Göztepe maçı açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2024 Salı 14:14 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Göztepe maçı açıklaması
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son olarak Göztepe maçında yaşanan olay ve gündeme dair basın açıklamasında bulundu.

Ali Koç, yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe ile uğraşanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hafta sonu talihsiz olaylar yaşandı. Öncelikle olmaması gereken unsurlar ama bazı malum medya çevrelerinde gördüklerimiz, sanki Fenerbahçe suçlu, Fenerbahçe tahrik etti diye yansıtılmaya çalışıyor. Neredeyse suçlunun meşru, haklı olduğu bir ortam yaratılıyor. Bir kere Fenerbahçe'ye bu zulmü yaşatmaya devam etmeyin. Biz alıştık. Şampiyonlukların çalınmasına alıştık. Suçlu gösterilmeye alıştık. Ben fiili saldırıya uğruyorum. 'Yok efendim neden sahadayım?' Otobüsümüz kurşunlanıyor, hala faili meçhul. Biz Fenerbahçe olarak alıştık. Artık norma haline geldi. Haksızlıklar, bize yaşatılan zulüm biz alıştık. Artık sizlerin karar vermesi lazım bunu ne kadar devam ettirmek istediğinize. Bence bu ülkeye ülkeye hiç fayda sağlayan bir durum değil."

'OLAYLARI YATIŞTIRMAK İÇİN SAHAYA İNDİK'

"Daha sahaya gelmedik, stadyumun dışındayız. Polislerin önünde formalar alındı, formalarımız yakıldı. Hiç işlem yok. Benim oraya inme sebebim, maçta da öndeyiz. Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. 2-0 öndeyiz, taraftarımız kan ağlıyor. Taraftarımız "Yönetim bize sahip çık" diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gittik. Ben ve Burak Bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz var. Niye indik, devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik."

"Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sahaya inebilmemiz. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Maç oynanırken sahada olma gibi bir nedenimiz yoktu.

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