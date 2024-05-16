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Spor

Ali Koç'tan kritik hamle! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürüyor. Başkanlığa devam etmek isteyen Ali Koç, yönetimine Acun Ilıcalı'yı da dahil etti.

16 Mayıs 2024 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Ali Koç'tan kritik hamle! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı sürprizi
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Fenerbahçe'de seçim tarihi yaklaşırken Ali Koç, listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı.

Mayıs ayının sonunda gerçekleşek seçimde adaylığını açıklayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, Ali Koç'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

ACUN ILICALI KABUL ETTİ

Sports Digitale'in haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Ilıcalı, Ali Koç'un yapılacak seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

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