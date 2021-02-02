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  • Ali Koç'tan maç sonu Fatih Terim'e flaş gönderme: Onu istiyoruz, bunu istiyoruz demiyoruz!
Spor

Ali Koç'tan maç sonu Fatih Terim'e flaş gönderme: Onu istiyoruz, bunu istiyoruz demiyoruz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hatayspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci transferi hakkında da konuşan Koç, 'Onu istiyoruz, bunu istiyoruz demiyoruz. Alper Bey 'Fenerbahçe isterse, oyuncuyu alır' dedi. Öyle de oldu.' diye konuşarak Fatih Terim'e mesaj yolladı.

02 Şubat 2021 Salı 19:59 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:25
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hatayspor maçı sonrası açıklamaları şu şekilde;

Altay'ı tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkarttı. Hatay'a gelmek her zaman güzel bir his. Buranın insanı, doğası, tarihi ve güzellikleri her zaman farklıdır. İple çektiğimiz bir deplasmandı. Öyle ya da böyle 3 puanla ayrıldık. Böyle bir maçta, nispeten çok iyi oynamadığımız bir maçta 3 puan almak çok önemliydi.

"LUIZ GUSTAVO İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Hatayspor'un yeni stadının Fenerbahçe ile yapılacak bir özel maçla açılmasını arzuluyoruz. Mutlu geldik, mutlu ayrılıyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. İnşallah Luiz Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur ama ciddi bir şey olmasa maçı bırakmazdı. Endişeliyiz tabii. Burada bizi çok iyi karşılayan ve moral veren bütün Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür ediyorum. Buraya diğer takımlar da geliyor ama Fenerbahçe gelince daha farklı bir hava oluşuyormuş.

GALATASARAY'A İRFAN CAN GÖNDERMESİ

İrfan Can Kahveci transferi camiamıza hayırlı olsun. Bu bizim beşinci transfer dönemimizdi. Biz fazla konuşmadan odaklandığımız oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz demiyoruz. Transfer sonuçlanmadan ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili konuşmuyoruz. Gidip işi bitiriyoruz ve işi bitirdikten sonra konuşuyoruz. Bu da bizim tarzımız. Alper Bey 'Fenerbahçe isterse, oyuncuyu alır' dedi. Öyle de oldu. Rekabet her zaman olur transfer döneminde. Bazen kazanırsınız bazen kaybedersiniz.

'İRFAN İLE KONUŞTUK, SIKINTI GÖRMEYİNCE...'

Transferin son ayağında, oyuncuyla görüştüm. Sadece kulüplerin anlaşması önemli değil, oyuncunun da gönlünün olması lazım çünkü. Hiçbir sıkıntı göremeyince imzaları attık.

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