Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"O GÜNE DÖNSEK, BİR SENE DAHA BEKLERDİM"



"Bazen kazanınca kaybedersin, bazen kaybedince kazanırsın. O güne dönsek, bir sene daha beklerdim. Kulübün içindeki sıkıntılı durum, çok daha su üzerine çıkardı. Gemiyi yüzdürebilmek için çok ciddi maddi ve manevi dokunuşlar yaptık. O dokunuşlarla keşke kupa gelseydi ama olmadı. Ama küçüklüğümden beri bu hayalimdi."



AZİZ YILDIRIM

"Aziz Yıldırım konusuna çok girmek istemiyorum, burada değil. Beraber çok yayına çıkmak istedim ama olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyat olduğu ortamda, onu ziyaret etmemem, not bile yollamamam, durumun ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Sorumlusu ben değilim. Zaman her şeyin ilacıdır."

"FENERBAHÇE EN ÇOK HAKKI YENEN KULÜPTÜR"



"İlk sezonumda çok fazla değişiklik yaptık. Sonra Ersun Hoca geldi, dokunuşlar yaptı. İkinci sezonumda 22. haftaya geldiğimizde, şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonra 22. haftadan sonra bize operasyon çekildi. Sonra Erol Hoca geldi, iyi bir kadro kurduk. Ahmet hocam sizin de dediğiniz gibi 13-15 puanımız çalındı. 8 senede 4 takım şampiyon olmuş ama 1 tanesi bile Fenerbahçe değil. Her sezon algı yapıldı, 'Fenerbahçe şampiyon olacak' denildi. Fenerbahçe en çok hakkı yenen kulüptür."



"HATALARIMIZ KESİN OLMUŞTUR"



"Bizim de hatalarımız kesin olmuştur. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli. Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem... Duruş olarak, büyüklük olarak, Fenerbahçe'nin zaman zaman hasede de neden olacak durumları oldu. Bundan bizim payımız da var. Ama bu hakkımızın yenmesi için bir sebep değil."



"NEDEN SADECE BİZ KONUŞUYORUZ?"



"Neden TFF'yi temsil eden insanlar usulsüzlüğe müsaade ederler. Türk futbolu, bir şehir takımı odağında dönüyor. Bu Trabzonspor için de tehlikeli. Kimse sesini çıkarmazsa, yapılan yanlışları kanıksıyoruz. Neden sadece biz konuşuyoruz?"



"TRABZONSPOR'UN HAKEM HATASIYLA PUAN KAYBETTİĞİ MAÇ SÖYLEYİN"



"Trabzonspor en iyi futbolu oynuyor" dedim. Puan kayıpları başladı. Nispeten yaşlı ve dar bir kadro, onun da etkisi olabilir. Aynı basın toplantısında 'Türkiye, Trabzonspor'dan büyüktür. Futbol, bir şehrin odağında dönüyor.' Trabzonspor iyi oynamadığında yardıma koşuna 5 maç saydım. Bir tane Trabzonspor'un hakem hatasıyla puan kaybettiği maç söyleyin! Teknik kadro, futbolcuların emeğine haksızlık etmemeye çalıştım. Onların bu işle alakası yok. Bazı maçlarda şiir gibi top oynadılar. Ama bütüne baktığınızda, iyi de bir destek var."



"TRABZONSPOR'UN BÖYLE ŞAMPİYONLUK KAYBETMİŞLİKLERİ VAR"



"Adana Demirspor maçında mağlubiyet olsa, 8 puana düşecekti. Trabzonspor yine şampiyon olabilirdi. Ama geçmişte Trabzonspor'un böyle şampiyonluk kaybetmişlikleri var. Abdullah Avcı'nın da var. Panik olundu ve iş sağlama alındı."



"TORPİLLE HAKEM ATANIYOR"



"Biz bir gün siyah, bir gün beyaz olan insanlardan değiliz. İçimiz dışımız bir. Hakemler değişimden geçiyor, biz ağır tepki koyduk. 'Hakemlerden en muzdarip sensin, neden şikayet ediyorsun.' dediler. Salı günü 14:30'da David Elleray, Türk hakemlik müessesini yeniden yapılandırmak için bir rapor sunacak. Yabancı hakem sunacak mı bilemiyorum. Sunum olmadan, rapor olmadan, böyle bir iletişim son derece garip. Kalanlardan da gidenlerden de bize çok kötü kararlar verenler oldu. Çok şaibeli olaylar var. Hakemlik müessesinde bütün sınavlar kaldırıldı. Dil, atletik performans, kural sınavı, hepsi kaldırıldı. Torpille hakem atanıyor. Belki de 10 yılın altyapısı yapılıyor ve belli bir amaca hizmet edecekler. Buna ben inanıyorum. Buna izin vermemek için çalışacağız. İfşa edeceğiz. İnsanları hassas olacakları noktaya getireceğiz."



Sinan Engin: "TFF Başkanı'nı kim belirliyor?"

Ali Koç: "Cevabını bildiğiniz soruyu neden bana soruyorsunuz."

Rasim Ozan Kütahyalı: "Bence Cumhurbaşkanımız belirlemiyor."

Ali Koç: "Her şeyi Cumhurbaşkanımıza yazıyorlar."

Ali Koç: "Bey Efendi böyle istiyor diye ortada gezen çok adam var. Kim yalan söylüyor, bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanımıza zarar veriliyor."

MESUT ÖZİL

"Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe."

Rasim Ozan Kütahyalı: "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır."

Ali Koç: "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!"

İSMAİL KARTAL

"İsmail Kartal para konuşmadan geldi. Önümüzdeki sezon için üst düzey bir hoca aradığımızı, bunlardan birinin Joachim Löw olacağını söyledik. Araları çok iyidir. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Arkadan dolanmayız. İsmail Hoca, bir saniye bile kırılmadı. Onun sayesinde camia kenetlendi. Onun oynattığı futbolla dominant bir oyun oynadık. Takım ruhunu inşa etti. Samandıra'yı en verimli hale getirdi. Şapka çıkartmaktan başka yapacak bir şey yoktu."

"Miguel Crespo için eleştirildik, şimdi neler deniyor. Diego Rossi'nin çok taliplisi var. Vitor Pereira ile Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yeni pozisyonlar buldu. Bence bu pozisyonlarında devam etmeliler. İsmail Hoca, bize kazanma alışkanlığı yarattı."

Rasim Ozan Kütahyalı: "Bence İsmail Kartal gitti."

Ali Koç: "Nereden biliyorsun gittiğini!"

Ali Koç: "Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk için kenetlenmemiz lazım. Taraftarlardan rica ediyorum, bizim tek vücut olmamız lazım. Bir şey rica ediyorsam, camianın sonuna kadar peşinde gidin. Trabzonspor'da açılan pankart için yüzlerce dava açıldı. İşte böyle olmalıyız."