Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, şu an bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, "Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur." dedi.

"GÖZÜMÜZE BATAN, DİREKT YARIŞA ETKİ EDEN 5 PUAN"

İki tarafa da hata yapılan maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesinin, oradan netice almasının kendi fıtratlarında olmadığını kaydeden Koç, "3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında kaybedilen 2 puan, direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan. Bir de arada kaynayanlar var. Bir şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal döneminde 22. hafta, şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz. Bu hayatın normal akışına bile aykırı. Yine erkenden söyleyip anlatacağız." diye konuştu.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından bahsederek, milyonların önünde tekme tokan cereyan eden bir maç izlediklerini aktaran Koç, bu maçla ilgili tartışmalı pozisyonların yer aldığı bir videoyu üyelere izleterek şöyle devam etti:

"Şubat ayında tekrar katliama uğrayacağız' diye düşünmedik değil. Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve VAR'ın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon, kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka maç belki de yoktur. Bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani, 'bizden sonrası tufandır' mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri, en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK gitmiştir.'

"MERT HAKAN YANDAŞ'IN GOLÜ BİZE GÖRE YÜZDE YÜZ GOL." DİYEN ALİ KOÇ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Ele çarpmış, velev ki ele çarpmış, VAR görüyor, aynı VAR hakemin gözü önünde görmesi gereken, maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu performansla değil, niyetle anlatılacak bir durumdur. Net gol olan pozisyonu, 'ele çarptı' diye vermedin. Peki sen bunu görüyorsun, diğerlerini niye görmüyorsun? Görmüyorlar, çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor. Ndiaye diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya bu hakem olağanüstü tahammül gösterdiği için atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Bu maç malum rakibimizle yaşansa neler olmuştu düşünsenize. Rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmeliydi. Ve bu maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi."

- JESUS'A ÇIKAN KIRMIZI KART

Ali Koç, teknik direktörleri Jorge Jesus'a kırmızı kart çıkartılmasını da "örneği yok" diyerek eleştirerek, "İngilizce ve Türkçe bilmeyen hocamız, hakeme Portekizce, '(Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun) dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attım' diye." ifadelerini kullandı.



Ali Koç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"BEN KENDİ BAŞKANLIĞIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM"

"Biz figüran mı olacağız yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı koruma ve ülke futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz bunun kararını vereceğiz. Ben kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım."

"LİGDEN ÇEKİLMEK YOK"

"Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin."

"MAÇA ÇIKMAMAK GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

"Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır."

"MAÇA ÇIKMAMA İŞİNİ OYLADIK! YÖNETİMDEN 11'E 3 DEVAM KARARI ÇIKTI"

"Bakın biz 'kupa sizin, lig bizim' muhabbetlerini görmüş bir camiayız. Biz Harrington Kupası'nda bu ülke için mücadele etmiş bir kulübüz. Sonuna kadar savaşacak mıyız? Maça çıkmama işini biz oyladık. 11'e 3 devam kararı çıktı. 3 oydan biri bendim, yeter artık." Bu kulüp ülkeyi ele geçirmeye çalışmış bir örgütü duvara toslatmıştır, siz bu camiayı ciddiye almıyorsunuz. Bu camiayı ısıra ısıra yiyiyorsunuz."