Ali Koç'tan Olympiakos öncesi takıma moral ziyareti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

ALİ KOÇ TAKIMLA BİR ARADA



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Başkan Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı.

KOŞU, ISINMA ÇALIŞMALARI



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

F.BAHÇE, YUNANİSTAN'A GİDECEK



Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için çarşamba günü Yunanistan'a gidecek.