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Spor

Ali Koç'tan Olympiakos öncesi takıma moral ziyareti

UEFA Konferans Ligi'nin çeyrek final aşamasında perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekip, yarın (çarşamba) Yunanistan'a uçacak.

9 Nisan 2024 Salı 20:45 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Olympiakos öncesi takıma moral ziyareti
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

ALİ KOÇ TAKIMLA BİR ARADA

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Başkan Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı.

KOŞU, ISINMA ÇALIŞMALARI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

F.BAHÇE, YUNANİSTAN'A GİDECEK

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için çarşamba günü Yunanistan'a gidecek.

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