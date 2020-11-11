11 Kasım 2020 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:03

Beşiktaş'ın SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için başlattığı 'Bırakmam Seni Pamir' kampanyası hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Pamir için birlik oldu. Kulüp başkanlarının, birçok ünlü ismin ve Pamir'in ailesinin bir araya geldiği yardım kampanyası Beşiktaş YouTube kanalından yayınlandı.

Önemli mesajların verildiği canlı yayında Ali Koç, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Ali Koç'a "Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun" şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye 'Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim.' dedi. Ahmet Nur Çebi'nin 'Harikasın' diyerek cevap verdiği o diyalog alkış topladı.