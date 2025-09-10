İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2724
  • EURO
    48,3598
  • ALTIN
    4836.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç'tan seçim açıklaması: Yeni macera mı, şampiyonluğa ilerlemek mi?
Spor

Ali Koç'tan seçim açıklaması: Yeni macera mı, şampiyonluğa ilerlemek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda konuştu. Gerçekleşecek başkanlık seçimine değinen Koç, 'Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?' cümlelerini sarf etti.

Haber Merkezi10 Eylül 2025 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Ali Koç'tan seçim açıklaması: Yeni macera mı, şampiyonluğa ilerlemek mi?
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BORCUMUZU KAPATALIM"

Emlak Konut ile iş birliğine gittiklerini belirten Ali Koç, "Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal." dedi.

"YENİ MACERA MI?, ŞAMPİYONLUĞA İLERLEMEK Mİ?"

Bu sezonun şampiyonluk ile taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?" ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIMIZ KÜÇÜMSENİYOR"

Ali Koç, yaptıklarının küçümsendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018'de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14'lere düştü. Faizler %10-%12'lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü."

"VİZYONU GELİŞTİRDİK, BÜYÜTTÜK, İLERİYE TAŞIDIK!"

Kulübün vizyonunu geliştirdiklerini ifade eden Fenerbahçe Başkanı, "Sayın Aziz Yıldırım'ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire... Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde." sözlerini sarf etti.

  • Ali Koç
  • Fenerbahçe Başkanı
  • Şampiyonluk Yarışı

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.