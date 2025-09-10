Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BORCUMUZU KAPATALIM"

Emlak Konut ile iş birliğine gittiklerini belirten Ali Koç, "Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal." dedi.

"YENİ MACERA MI?, ŞAMPİYONLUĞA İLERLEMEK Mİ?"

Bu sezonun şampiyonluk ile taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?" ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIMIZ KÜÇÜMSENİYOR"

Ali Koç, yaptıklarının küçümsendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018'de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14'lere düştü. Faizler %10-%12'lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü."

"VİZYONU GELİŞTİRDİK, BÜYÜTTÜK, İLERİYE TAŞIDIK!"

Kulübün vizyonunu geliştirdiklerini ifade eden Fenerbahçe Başkanı, "Sayın Aziz Yıldırım'ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire... Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde." sözlerini sarf etti.