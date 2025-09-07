İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
  Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 3 adayımız var
Spor

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 3 adayımız var

Fenerbahçe'de gözler gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula çevrildi. Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda da konuştu.

Haber Merkezi7 Eylül 2025 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 3 adayımız var
Fenerbahçe'de gözler gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula çevrildi. Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda da konuştu.

Ali Koç, "Stadımızı 65 bin kişilik kapasiteye çıkaracağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Jose Mouriho sonrası teknik direktörlük görevine kimin getirileceği hakkında konuşan Koç, "2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

