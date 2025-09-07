Fenerbahçe'de gözler gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula çevrildi. Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda da konuştu.

Ali Koç, "Stadımızı 65 bin kişilik kapasiteye çıkaracağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Jose Mouriho sonrası teknik direktörlük görevine kimin getirileceği hakkında konuşan Koç, "2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.