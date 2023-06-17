İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Türk hoca ile çalışacağız''
Spor

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Türk hoca ile çalışacağız''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda takımın başına Türk hoca getireceklerini açıkladı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Türk hoca ile çalışacağız''
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda flaş bir açıklamada bulundu.

Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda takımın başına bir Türk teknik adamın getirileceğini açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." dedi.

"CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK!"

Takımın başına bir Türk teknik adam getireceklerini belirten Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.