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Spor

Ali Koç'tan Trabzonspor'a son teklif! Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır transferi için vites artırdı. Başkan Ali Koç'un, milli file bekçisi için Trabzonspor'a son bir teklif ileteceği belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi25 Haziran 2025 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Trabzonspor'a son teklif! Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç milli kaleci için son teklifini Trabzonspor'a iletecek. Trabzonspor'un ise bu transfer konusunda henüz kararını vermediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euroluk resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de iddia edildi.

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