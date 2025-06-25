Fenerbahçe, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç milli kaleci için son teklifini Trabzonspor'a iletecek. Trabzonspor'un ise bu transfer konusunda henüz kararını vermediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euroluk resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de iddia edildi.