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Spor

Ali Koç'tan transfer mesajı: Yapacağının sözünü verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde açıklamalarda bulundu. Koç transferle ilgili de müjdeli haberi verdi.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Ali Koç'tan transfer mesajı: Yapacağının sözünü verdi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte camiaya seslendi. Gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullanan Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de net bir mesaj verdi.

"HAKAN SAFİ SÖZ VERDİ"

Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin büyük bir transfer için söz verdiğini söyleyen Koç, "Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi." diyerek, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istediklerinin sinyalini verdi.

"FENERBAHÇE ASLA DÜŞMEZ"

Başkan Koç, Fenerbahçe'nin değerlerine vurgu yaptığı konuşmasında "Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Fenerbahçe asla düşmez. Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur." ifadelerini kullandı.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK"

Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'yi hedef alan planlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirten Koç, "Son dönemde tarihimizde hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız, özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli şekilde yürütülen yalan ve iftira kampanyası bizi, bize kırdırmaktadır. Organize kötülük olarak yaptığım tanımlama tam bu." dedi.

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