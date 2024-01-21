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Spor

Ali Koç'tan Tuzlaspor'a dava

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yöneticilerine dava açtı.

Sabah21 Ocak 2024 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Tuzlaspor'a dava
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, 1. Lig kulübünün geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya hesabından "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği kaydedildi.

Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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