Spor

Ali Koç'tan veda: Fenerbahçe'nin emrinde olacağım

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, kongre üyelerine bir veda mektubu gönderdi.

HABER MERKEZİ23 Eylül 2025 Salı 20:41 - Güncelleme:
Ali Koç'tan veda: Fenerbahçe'nin emrinde olacağım
Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, kongre üyelerine bir veda mektubu gönderdi.

Ali Koç'un veda mektubu şu şekilde:

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.

Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık.

Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.

Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.

Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum.

Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın.

Sevgi ve selamlarımla,

Ali Υ.Κοç"

