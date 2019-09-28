Ali Koç’u, Galatasaray karşılamadı

Koç ve Sarı-Lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması dikkati çekti. Koç, karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izledi. Bakan Kasapoğlu iki başkanın ortasında otururken, Koç ve Cengiz’in maç boyunca birbirlerine karşı soğuk davrandıkları görüldü.