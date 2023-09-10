Ali Koç'un hayali gerçek oluyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un en büyük hayallerinden biri olan Fenerbahçe Spor Akademisi için önemli bir gelişme yaşandı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali koç'un hayallerinden birisi de tüm altyapı tesislerinin yan yana olduğu Fenerbahçe Akademisi'ni kurmaktı. Başkan Ali Koç'un bu hayali gerçeğe dönüşüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Fenerbahçe Akademisi basına tanıtılacak.

Arazinin sahibi olabilmek için 4-5 milyon lira civarında harç yatırılması gerekiyordu. Başkan Ali Koç da buranın harcını yatırarak, bu tesisi Sarı-lacivertli kulübe kazandırdı.