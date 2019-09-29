Ali Koç'un oğlu derbiyi deplasman tribünde izledi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'tan sürpriz geldi.
Süper Lig'de Galatasaray derbisini misafir tribünde izleyen Fenerbahçe taraftarlarının içinde sürpriz isim vardı.
Sarı lacivertlilerde Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da tribünde yer aldı.
Sarı-lacivertli taraftarların yanında misafir takım tribününde yer alan Kerim Rahmi Koç korumalarla beraber oturdu.
Taraftarlardan da Kerim Rahmi Koç'a büyük ilgi gösterildi. Maç sonunda da taraftarlarla beraber bekleyen Ali Koç'un oğlu herhangi bir sorun yaşamadı.
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