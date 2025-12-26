Ali Koç'un ziyareti sonrası Fenerbahçe'den kamuoyu açıklaması

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe'nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.