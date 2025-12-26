İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9317
  • EURO
    50,6151
  • ALTIN
    6246.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç'un ziyareti sonrası Fenerbahçe'den kamuoyu açıklaması
Spor

Ali Koç'un ziyareti sonrası Fenerbahçe'den kamuoyu açıklaması

Fenerbahçe, eski başkan Ali Koç'un mevcut başkan Sadettin Saran'a gerçekleştirdiği ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Ali Koç'un ziyareti sonrası Fenerbahçe'den kamuoyu açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe'nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.